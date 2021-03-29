Киев, , 15:09 — REGNUM На Украине следует создать систему «паспортов вакцинации». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 марта во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в стране.

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По его словам, подобные паспорта разрабатываются развитыми странами мира, которые обеспокоены созданием коллективного иммунитета от SARS-CoV-2.

«Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — сказал Зеленский.

Он также отметил, для выработки коллективного иммунитета следует вакцинировать не менее 70% взрослого населения страны.

Как сообщило издание «Обозреватель», инициативу Зеленского прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, в ведомстве внимательно следят за ситуацией с введением «COVID-паспортов» в ЕС, а также готовы обсудить с Еврокомиссией признание в Евросоюзе украинских сертификатов вакцинации после их разработки.

Напомним, за минувшие сутки на Украине существенно упало число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — с более 11 тыс. до более 8 тыс.

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