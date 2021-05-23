Калужская область, 6 февраля, 2015, 12:52 — ИА Регнум. Факты продажи лекарственного средства без предъявления рецепта выявлены прокурорской проверкой в аптеках «Айболит» и «Аптекарь» в Калуге, сообщила 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Светлана Ульянова.

По ее словам, в калужских аптеках нарушают закон «Об обороте лекарственных средств». Так, в пунктах «Аптечка», «Рецепт здоровья» отсутствовали лекарства, входящие в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, установленный правительством Российской Федерации. Также в данных аптечных пунктах отсутствовал обязательный реестр предельных оптовых и розничных цен. В аптеке «Рецепт здоровья» вместо активированного угля за десять рублей покупателю предложили препарат «Фильтрум-сти» стоимостью около 250 рублей.

По результатам проверки в семи аптеках Калуги, прокурор города внес представления руководителям пяти аптечных учреждений, объявил шесть предостережения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, в отношении двух фармацевтов аптек возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд.