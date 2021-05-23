Бишкек, 23 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Киргизии за сутки от SARS-CoV-2 вакцинировались 2575 человек, 680 из них — вторым компонентом препарата (завершили вакцинацию), сообщили 23 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Xinhuanet.com Вакцинация от COVID-19 в Киргизии.

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С начала прививочной кампании были вакцинированы 71 774 человека, 22 520 из них — вторым компонентом препарата.

В Киргизии за сутки зарегистрировали 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 102 511 носителей SARS-CoV-2 выявили в республике с начала пандемии. 95 811 из них выздоровели (365 за сутки), 1751 — скончались (восемь человек за сутки). 3924 инфицированных получают лечение (1555 — в стационарах медицинских учреждений, 2369 — амбулаторно).