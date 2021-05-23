Москва, 23 мая, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Столица России достойно справилась с вызовом пандемии коронавируса. Москва не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше прошла почти полтора года пандемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Mos.ru Люди в масках в московском метрополитене.

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«Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что властям города удалось отработать систему таким образом, что нормальная жизнь в городе сохраняется и все отрасли работают без сбоев.

Медицинский комплекс Москвы не только боролся с коронавирусом, но также оказывал плановую и экстренную медицинскую помощь.

В целом Собянин считает, что Москва справилась не хуже, а местами гораздо лучше других мировых городов с вызовом пандемии коронавируса.