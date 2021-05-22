Вашингтон, , 22:12 — REGNUM В Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов сформировался тропический шторм «Ана». Об этом 22 мая сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Сарджент Джон Сингер. Атлантический шторм. 1876

«Предупреждение касательно субтропического шторма «Ана»: он сейчас движется в западном направлении, находясь к северо-востоку от Бермудских островов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная скорость ветра внутри достигает 75 км/ч. Скорость движения шторма составляет 6 км/ч. Как ожидается, в следующие несколько дней шторм ослабнет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в результате грозы и сильного ветра вечером 18 мая, сорвавшего кровлю с одного из ресторанов, пострадали четыре человека. Также повреждения получили не менее 14 автомобилей. На проезжую часть улиц и тротуары упали 20 деревьев.

Читайте также: Как в тропиках: в Ленобласти приходят в себя после ежедневных ливней и гроз