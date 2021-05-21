Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Почти все дни уходящей недели в Ленобласти было жарко, а по вечерам — еще и небезопасно. Из-за циклонов на регион и соседний Петербург несколько дней подряд одновременно обрушивались мощные ливни, грозы, град и штормовой ветер.

Как следствие, аварийным бригадам приходилось в круглосуточном режиме устранять последствия непогоды, расчищать дороги от рухнувших деревьев и возвращать в дома электричество.

Самым запоминающимся стал для жителей Кингисеппского района на западе Ленобласти вечер 19 мая. В этот день там срывало крыши зданий, валило деревья в лесах и парках, а по припаркованным автомобилям и посадкам садовых саженцев бил град размером со сливу.

«Все теплицы как решето», — констатировала местная жительница Жанна М.

Многие пользователи соцсети спешили поделиться фотографиями прошедшего шторма. Кто-то показал, что сделалось с козырьком окна, кто-то — испорченный градом и ветром парник, а некоторые жители района и вовсе запечатлели окружающую атмосферу на видеокамеру.

«Почти как в Сосново… дцать лет назад, когда сильный ураган прошел, деревья с корнем повырывал», — припомнила Ольга Т.

Возможно, женщина имела в виду ураган аномально жарким летом 2010 года, который действительно привёл к тяжелым последствиям для природы и инженерных коммуникаций и человеческим жертвам — люди тогда погибли под упавшими деревьями и во время шторма на Ладоге. В этот раз, к счастью, обошлось без трагедий. Но майские «тропики» запомнятся надолго.