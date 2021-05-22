Пекин, , 19:05 — REGNUM Власти Китая намерены разработать меры по запрету добычи криптовалюты в ближайшем будущем, пишет South China Morning Post.

Как говорится в статье, китайские майнеры контролируют 65% мирового хэшрейта биткоина. Когда их деятельность станет нелегальной, это станет поворотным моментом для судеб криптовалют, поскольку большая часть обрабатывающей мощности будет выведена из оборота.

Вместе с тем интенсивное потребление электроэнергии при майнинге криптовалюты является помехой для сокращения КНР выбросов углекислого газа, пишет телеграм-канал «Китайская угроза».

Массовое потребление электроэнергии, которое не приносит никакой практической пользы китайской экономике, рано или поздно попадет под запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко заявила, что к числу факторов, влияющих на падение стоимости биткоина, следует отнести заявления государственных органов или банков об ограничении использования криптовалют.

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