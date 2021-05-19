Москва, , 15:54 — REGNUM К числу факторов, влияющих на падение стоимости биткоина, следует отнести заявления государственных органов или банков об ограничении использования криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя очередные колебания курса данной криптовалюты.

«На падение стоимости биткоина влияет множество факторов: введение законодательных ограничений на использование или оборот криптовалют, заявления государственных органов или банков об ограничении использования криптовалют, — сказал она. — Например, Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежная и клиринговая ассоциация Китая сделали совместное заявление об ограничении для входящих в их состав финансовых организаций возможности предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютой. Заявление было опубликовано Народным банком Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в будущем биткоин может стать раритетной криптовалютой.

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