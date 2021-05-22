Рим, 22 мая, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Италии недалеко от города Кастельфранко-ди-Сотто в провинции Пиза нашли тело 29-летней гражданки Украины Кристины Новак, которая пропала осенью 2020 года, сообщает 22 мая информационное агентство Украинские национальные новости.

(сс) Pochestorie Труп

Тело женщины нашли 18 мая в заброшенном и разрушенном фермерском доме, который находится в лесу. Место, где обнаружили тело жертвы, находится недалеко от дома, где Новак жила вместе с 41-летним сожителем. В результате экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения.

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В убийстве подозревается 49-летний Франческо Лупино, который является соседом пары, а также владельцем дома, который последние арендовали. Подозреваемый содержится под стражей с 23 марта, но свою вину отрицает.

На данный момент мотив убийства неясен, но предполагается, что Новак стала нежелательным свидетелем. Все улики указывают на подозреваемого, дело которого будет рассматриваться в суде.

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Напомним, в январе 2021 года в Италии при неизвестных обстоятельствах скончалась 52-летняя гражданка Украины.