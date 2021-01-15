Лоди-Веккьо, , 20:45 — REGNUM В Италии при невыясненных обстоятельствах скончалась 52-летняя гражданка Украины Валентина Король. Об этом сообщил 15 января ресурс «Обозреватель»

По предварительным данным, она ушла из дома, а через двое суток тело женщины нашли на берегу канала в городе Лоди-Веккьо.

В полиции рассказали, что следы насильственной смерти не обнаружены, правоохранители рассматривают две версии: несчастный случай и самоубийство.

Напомним, ранее в Черниговской области было найдено тело прокурора офиса генеральной прокуратуры Украины Евгения Котенко. По предварительным данным он скончался от переохлаждения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине нашли мертвым прокурора офиса генеральной прокуратуры