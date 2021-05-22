Москва, 22 мая, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» является одной из лучших в мире. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V».

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Председатель правительства России напомнил, что на данный момент этот препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира.

«Можно точно официально сказать, что «Спутник V» — одна из самых лучших и востребованных вакцин в мире», — заявил Мишустин.