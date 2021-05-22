Сеул, 22 мая, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 12 военных, несущих службу в шести подразделениях сухопутных войск и одном подразделении военно-воздушных сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 925. 830 из них вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 666 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 135 344.

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