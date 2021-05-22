Токио, 22 мая, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Правительство Японии рассматривает целесообразность продления режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур страны из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что японский кабмин изучает ситуацию с COVID-19 в стране. По его словам, в течение недели правительство может продлить режим ЧС до конца мая в восьми префектурах, включая Токио и Осаку. В префектуре Окинава ограничения продлят до 20 июня.

При этом источники телеканала не исключают, что режим ЧС продлят во всех девяти префектурах до 20 июня. По их мнению, ситуация с COVID-19 не настолько стабилизировалась, чтобы отменять ограничения.