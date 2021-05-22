Кадуна, Нигерия, , 05:14 — REGNUM Число жертв крушения самолёта ВВС Нигерии, который 21 мая разбился при заходе на посадку в аэропорту города Кадуна, увеличилось до 11 человек. Об этом со ссылкой на представителя вооружённых сил страны сообщает газета The Punch.

«Авторитетные авиационные источники ранее сообщили The Punch, что Аттахиру, назначенный начальником штаба армии 26 января, погиб вместе с 10 другими людьми, находившимися на борту самолёта вместе с ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в 18:00 по местному времени, во время сильного дождя.

Ранее сообщалось, что всего, вместе с начальником штаба сухопутных сил армии Нигерии генерал-лейтенантом Ибрагимом Аттаиру, при крушении самолёта нигерийских ВВС погибли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт военно-воздушных сил Нигерии разбился в международном аэропорту штата Кадуна на северо-западе страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет ВВС Нигерии разбился в штате Кадуна