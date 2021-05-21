Кадуна, Нигерия, 21 мая 2021, 22:36 — REGNUM Начальник штаба сухопутных сил армии Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру погиб 21 мая, сообщает Reuters.
Уточняется, что это произошло в результате крушения самолёта нигерийских ВВС. Инцидент произошёл рядом с аэропортом города Кадуна (Нигерия). Известно о гибели ещё семи человек.
Читайте также: Вооружённые боевики убили восемь человек в Нигерии
Напомним, нигерийский штат Кадуна является одной из горячих точек республики. Накануне, 20 мая, в этом регионе произошло очередное нападение боевиков на населённый пункт.
Нигерийские войска проводят операции по ликвидации террористических группировок.
Читайте ранее в этом сюжете: Двое полицейских погибли при нападении боевиков в Нигерии