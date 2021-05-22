Вашингтон, 22 мая, 2021, 04:09 — ИА Регнум. США планируют до окончания 2022 года произвести ещё порядка одного млрд доз вакцин от COVID-19 и предоставить часть этого объёма нуждающимся странам. Об этом президент США Джо Байден заявил 21 мая в ходе совместной с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Джо Байден «Мы считаем, что между второй половиной 2021 года и концом 2022 года сможем произвести еще один млрд доз вакцин»

По словам президента США, на тех странах, которые располагают продвинутыми возможностями в производстве препаратов, «лежит обязательство сделать всё возможное, чтобы обеспечить защиту всего мира в целом». Байден подчеркнул, что понимает чрезвычайную амбициозность такого предложения, но считает, что обладающие необходимым потенциалом страны «будут продолжать работу над достижением этой цели».

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Джо Байдена, более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.