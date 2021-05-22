Буэнос-Айрес, 22 мая, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 73 тысячи человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, за минувшие сутки в республике скончались 695 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 в Аргентине достигло 73 391 человека. Также в стране за 21 мая выявили еще 35 468 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Аргентине выявили свыше 3,48 инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины ввели в стране строгий карантин до конца мая. В частности, в стране ограничили работу предприятий, а также ввели комендантский час.