Нью-Йорк, США, 22 мая, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Число умерших от COVID-19 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна превысило миллион человек, сообщило 21 мая агентство Reuters со ссылкой на данные научного издания Our World in Data.

Перу

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"При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке, Южная Америка является единственным регионом, в котором заболеваемость на душу населения растёт быстрыми темпами. Хотя в настоящее время Индия переживает одну из худших вспышек пандемии в мире», — говорится в публикации.

Наиболее пострадавшими странами в регионе агентство назвало Перу и Бразилию.

Отмечается, что в среднем в мае 31% всех случаев смерти от COVID-19 пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения. Врачи и эпидемиологи говорят, что пандемия коронавируса застала врасплох неподготовленные правительства в прошлом году, а ее последствия усугубились, когда лидеры преуменьшили её серьезность и не смогли обеспечить своевременные поставки вакцины.

«Вместо того, чтобы готовиться к пандемии, мы минимизировали опасность заболевания, заявив, что тропическая жара деактивирует вирус», — прокомментировал ситуацию доктор Франсиско Морено Санчес, руководитель программы COVID-19 в одной из главных больниц Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии за сутки выявили свыше 79 тыс. носителей коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 441,7 тыс. человек.