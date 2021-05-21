Москва, , 23:17 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на субботу, 22 мая, из-за сильного ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что теперь предупреждение действует до полудня 10 февраля.

Как уточняется, в период с 10:00 до 20:00 22 мая в столице и по области местами ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.