Орегон, США, 21 мая, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Орегон, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 21 мая заявила губернатор штата Кейт Браун во время конференции.

Oregon Department of Transportation Кейт Браун

Речь идет о лицах от 12 лет и старше, которым введут хотя бы одну дозу препарата до 27 июня. Помимо главного приза, $100 тыс. будут разыгрываться среди взрослого населения каждого из 36 районов штата. С помощью такого шага власти надеются повысить интерес населения к вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаты Огайо и Нью-Йорк предложили аналогичную лотерею.