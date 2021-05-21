Москва, 21 мая, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 21 мая выявлено 284 носителя коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 284 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в госпиталях Минобороны в настоящее время находятся 233 человека, ещё двое содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 49 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё десять военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 351 человека.