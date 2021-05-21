Дакка, 17 ноября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Член центральной избирательной комиссии Бангладеш КобитаКханам заявила, что провести полностью честные выборы невозможно ни в Бангладеш, ни в любой другой стране мира. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга работников избирательных участков 16 ноября.

AStikhin Бангладеш

Кобита Кханам подчеркнула, что целью центральной избирательной комиссии является проведение таких выборов, результаты которых примут все заинтересованные стороны. Она также призвала должностных лиц, отвечающих за проведение выборов сохранять независимость и непредвзятость.

Ранее парламентские выборы в Бангладеш были перенесены с 23 на 30 декабря 2018 года. Несмотря на призывы оппозиции, центральная избирательная комиссия страны заявила о невозможности отложить проведение выборов на более поздний срок.