Неаполь, Италия, 21 мая, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Власти регионов Италии должны выполнять намеченный план вакцинации и не отклоняться от него ради того, чтобы повысить свой рейтинг, заявил в пятницу, 21 мая, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

Salute.gov.it Пункт вакцинации от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Местные СМИ полагают, что эта реплика была обращены к властям Кампании (где начали прививать граждан на предприятиях ранее установленной даты), а также Лигурии и Венето, где губернаторы обещают прививать не только местных жителей, но и туристов.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на21 мая, в Италии умерли 125 028человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на218 (днем ранее — на 164). Число подтвержденных носителей выросло на5218(днем ранее — на5741). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 183 476 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 291 788человек — на7698 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 629 451 человек, что составляет 15,99% населения Италии.