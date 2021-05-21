Брюссель, 21 мая, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба Совета ЕС.

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"Комитет постоянных представителей сегодня единогласно поддержал достигнутое накануне с Европарламентом политическое соглашение по европейскому цифровому сертификату COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификат смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие или сдавшие отрицательный тест на коронавирус. Документ даст право его обладателям на свободное передвижение по всей территории Евросоюза. Предоставляться сертификат будет бесплатно как в электронном, так и в бумажном виде.