Женева, Швейцария, 21 мая, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Около 90% использованных доз вакцин от коронавируса во всём мире приходится на страны «Группы двадцати». Об этом заявил 21 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.

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По его словам, оперативная разработка вакцин многими странами стала «триумфом науки», однако растущее неравенство в их распределение — это «провал для человечества».

Гендиректор ВОЗ отметил, что в распоряжении стран G20 «есть средства для вакцинации всего мира» и обратился к правительствам с призывом скорейшим образом обечпечить необходимое финансирование международного партнерства по обеспечению доступа к вакцинам и средствам диагностики коронавируса.