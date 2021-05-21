Пекин, 30 декабря, 2020, 02:06 — ИА Регнум. Девять человек стали жертвами трех подряд дорожно-транспортных происшествий в центральном Китае из-за плохой погоды, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Инциденты имели место в провинции Хунань и произошли на автомагистрали в Сянси-Туцзя-Мяосском автономном округе региона ранним утром 29 декабря. Множество автомобилей столкнулись друг с другом

Начиная с 19:00 часов вечера вторника, все пропускные пункты оплаты за проезд на платных трассах в Сянси были временно закрыты для чартерных туристических автобусов, междугородных автобусов и грузовиков, перевозящих химикаты, из-за плохой погоды.