Иерусалим, 21 мая, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Египетское руководство очень помогло в достижении прекращения огня между Израилем и Палестиной, говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном 21 мая.

(сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен»

Абдель Фаттах] ас-Сиси, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также в укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе». Нетаньяху «Спасибо вам, господин президент [Египта, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также в укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе».

Читайте также: США и Египет будут следить за перемирием в секторе Газа — СМИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каир в качестве посредника выступил в урегулировании арабо-израильского конфликта, когда оно во второй декаде мая вошло в фазу «горячего» обострения. Напомним, Египет является одной из арабских стран, у которых существуют дипотношения с Израилем.