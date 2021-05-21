Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 мая подписал изменения в постановление Смольного № 121, регулирующее режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Почти все действующие по 30 мая ограничения теперь продлеваются по 12 июля 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

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Напомним, в Петербурге действует обязательный масочный режим в общественном транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры, при посещении гражданами общественных мест, торговых точек, организаций и учреждений.

Как подчеркивают в городском правительстве, в связи с проведением 2−5 июня Петербургского международного экономического форума установлена обязанность проводить все мероприятия в рамках ПМЭФ, оказывать гостиничные и транспортные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи только при условии соблюдения утвержденных регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Послабление в этот раз будет только одно: ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая.

Напомним, 20 мая в Петербурге зафиксировано 815 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 43 смерти от ковида.