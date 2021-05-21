Неклиновский район, Ростовская область, 21 мая, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области десять человек погибли, восемь пострадавших были госпитализированы. Эти данные привели в региональном управлении МЧС России.

Rostov.sledcom.ru На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района

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В настоящее время поиск сотрудников аварийной бригады на очистных сооружениях в Неклиновском районе продолжается, добавили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что материалы уголовного дела, которое возбуждено после трагедии в Дмитриадовке, передадут в центральный аппарат Следственного комитета РФ.