Минск, 21 мая, 2021, 15:38 — ИА Регнум. О всемерной поддержке работы по снятию барьеров, сокращению изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке союза и обеспечении продовольственной безопасности рассказал в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета – все новости»

Ранее на эту тему: Правительство Белоруссии подтвердило дискриминацию товаров из ЕАЭС

«В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять», — сказал Лукашенко.

Также на эту тему: Совмин Белоруссии: Россия согласилась с дискриминацией российского бизнеса

«Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей планете», — отметил он в своём докладе.«В рамках союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути движения товаров как внутри нашего союза, так и в торговле с другими странами», — заявил Лукашенко. Он призвал Евразийскую экономическую комиссию в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции», подчеркнув: «Необходимо снять спорные моменты и разночтения».

«Слушайте, все говорим о том, что продовольствие, продовольствие…, надо обеспечить людей, и очень опасные тенденции в этом плане. А сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте новости сюжета: ЕАЭС