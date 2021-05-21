Москва, 21 мая, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии будет начато в августе нынешнего года. Об этом 21 мая рассказал журналистам индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.

Tatarstan.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Также он отметил, что в настоящее время индийские власти ведут работу над вопросом передачи российской стороне для изучения образца индийского штамма коронавируса.

«Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим», — сказал Бала Венкатеш Варма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 259,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего из общее число превысило 26 млн.