Тель-Авив, Израиль, 21 мая, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль выполнил свою задачу нанести ХАМАСу «удар, который он не мог себе представить». Об этом он заявил на военной базе Кирьят 21 мая.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

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Своей цели, говорит Нетаньяху, Израиль достиг, уничтожив сеть туннелей, которую ХАМАС построил в Газе и которая, по его словам, превратилась для хамасовцев в «смертельную ловушку». Им были нанесены массированные удары как над землей, так и под землей.

Премьер-министр добавил: ХАМАС планировал совершить много приграничных нападений, в том числе в самом конце операции, что было сорвано подземным барьером Израиля вокруг Газы, его «железной стеной».

«Каждый раз, когда они приближались, датчики в подземном барьере обнаруживали террористов, и они уничтожались под землей», — отметил он.

Он уточнил, что ВС Израиля уничтожили значительную часть внутренних туннельных маршрутов ХАМАСа, его «метро», в которое ХАМАС вложил огромные ресурсы. На земле, по его словам, ВС Израиля уничтожили более 200 хамасовцев, в том числе 25 высокопоставленных лиц. «И те, кто не умер, знают сегодня, что мы можем добраться до них везде — над землей или под землей», — говорит он, называя это ранее невиданным достижением.