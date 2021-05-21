Москва, , 14:34 — REGNUM Закон об упрощении оформления и получения налогового вычета окончательно принят. Давайте разберемся, в чем же конкретные плюсы упрощения, и о чем следует знать тем, кто собирается оформлять вычет по новой системе, предложила корреспонденту ИА REGNUM ведущий налоговый эксперт сервиса «Налогия» Ирина Ерёмина.

«Первое, чем можно будет воспользоваться — упрощение получения инвестиционного вычета (пополнение ИИС) и имущественного вычета за покупку жилья (в том числе в ипотеку). Отныне при использовании упрощенного порядка, заполнение декларации будет не нужно.

Это, безусловно, хорошая новость, но остается много вопросов. Ведь заявку на получение вычета по упрощенной форме можно будет подать только через ЛК налогоплательщика, и иной формы никакой не предусмотрено.

Плюс, нужно получить предложение об упрощенной форме от ФНС. То есть инициировать самостоятельно этот процесс на данный момент невозможно. Поэтому остается неясным, как именно это будет работать.

На данный момент упрощенный порядок предусматривает только имущественные вычеты и вычеты по взносам на ИИС. Но и это при том условии, что налоговые агенты передадут все данные в полном объеме.

Все довольно просто в отношении ипотеки или отчета брокера. Но что, если банк «забудет» передать какой-либо документ, или жилье покупалось за собственные средства? В таком случае получается, что вычет по упрощенной системе получить невозможно.

Вместе с тем, есть плюс в том, что с 2021 года при получении социального и имущественного вычета у работодателя, не придется дважды обращаться в ФНС и самостоятельно относить уведомление о праве на вычет.

Налоговая направит его работодателю после проверки. Но получить одновременно социальный и имущественный вычеты через ФНС по упрощенной системе — невозможно. В этом случае все равно придется подавать декларацию», — пояснила налоговый эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане смогут получать вычеты из НДФЛ по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке в упрощённом порядке.

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