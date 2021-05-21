Москва, , 13:15 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не предоставил российской стороне доказательств претензий, которые Вашингтон выдвигает Москве. Об этом 21 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из этих наших деяний», — сказал Лавров во время марафона «Новое знание».

Глава МИД РФ подчеркнул, что ответы американской стороны странные, «что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике дали положительную оценку диалогу по Афганистану.

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