Оттава, , 09:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Канада Марко Гарно в рамках Арктического совета в Рейкьявике. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

В ходе встречи Гарно подтвердил, что Канада твёрдо поддерживает работу Арктического совета и будет продолжать работать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками для продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития.

Глава МИД Канады, обсуждая с Лавровым Нагорный Карабах, заявил, что Оттава продолжает вести диалог с Арменией и Азербайджаном для урегулирования напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на данный момент председательствует в Арктическом совете — с 2021 по 2023 г. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.

Как сообщили в МИД РФ, впервые за четверть века работы Арктического совета на нынешнем заседании был принят план работы организации на десятилетнюю перспективу.

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