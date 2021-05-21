Оттава, 21 мая 2021, 09:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Канада Марко Гарно в рамках Арктического совета в Рейкьявике. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.
В ходе встречи Гарно подтвердил, что Канада твёрдо поддерживает работу Арктического совета и будет продолжать работать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками для продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития.
Глава МИД Канады, обсуждая с Лавровым Нагорный Карабах, заявил, что Оттава продолжает вести диалог с Арменией и Азербайджаном для урегулирования напряженности.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия на данный момент председательствует в Арктическом совете — с 2021 по 2023 г. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.
Как сообщили в МИД РФ, впервые за четверть века работы Арктического совета на нынешнем заседании был принят план работы организации на десятилетнюю перспективу.
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