Берлин, , 12:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил модели Q7 и Q8 в новой версии Competition Plus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Логотип Audi

Новые версии моделей имеют более спортивный экстерьер с чёрной радиаторной решёткой, затемненные эмблемы, вставки из углеродного волокна и лёгкие алюминиевые колёсные диски размером 21 дюйм. Также авто оснащено красными тормозными суппортами.

Принимать заказы на Q7 Competition Plus и Q8 Competition Plus дилеры начнут в июне нынешнего года. В Германии новая версия Q7 будет стоить 78 170 евро (около 7 млн рублей), за Q8 придётся отдать 84 500 евро (около 7,6 млн рублей).

Ранее компания Audi представила новый гоночный болид LMDh, созданный для участия в гонках «24 часа Ле-Мана» и FIA WEC в категории гиперкаров в сезоне 2023. Отмечается, что новое авто станет преемником Audi R18.

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