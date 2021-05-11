Москва, , 15:45 — REGNUM Рестайлинговые седан и хэтчбек Audi A3 будут комплектоваться в России только одним двигателем, но при этом будут доступны в четырёх вариантах комплектации. Об этом сообщается на сайте компании.

Базовая комплектация Audi A3 вне зависимости от типа кузова обойдётся российскому покупателю в 2 525 000 рублей. Цена на версию Sport составит 2 901 000 рублей.

Под капотом машины будет функционировать турбированная «четвёрка» объёмом 1,4 л. Крутящий момент на передние колёса будет передаваться через восьмискоростную автоматическую коробку передач.

Внешне машина выделяется светодиодной оптикой, необычным дизайном фар, 16-дюймовыми дисками, зеркалами заднего обзора с электрическим механизмом складывания и широкой радиаторной решёткой с множеством ячеек.

Ранее тюнинг-ателье JD Engineering из Нидерландов представило пакет модернизаций Stage 2 для модели Audi RS Q8. Комплект включает в себя новую систему выхлопа и более мощный 760-сильный твин-турбо мотор.

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