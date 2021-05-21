Иерусалим, 21 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Победителями после соглашения о прекращении огня могут объявить себя как Израиль, так и ХАМАС. В то же время пока неясно, будет ли перемирие сохраняться в долгосрочной перспективе. Таким мнением 21 мая в эфире шведского телеканала SVT поделился эксперт по Ближнему Востоку Андерс Перссон, политолог из Университета Линнеуса.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

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Вечером 20 мая ХАМАС и Израиль подтвердили, что соглашение о прекращении огня было достигнуто. По словам Перссона, все более активная роль США в конфликте в конечном итоге привела к прекращению огня.

«Вначале все критиковали США за то, что они не придавали такое большое значение конфликту, но это изменилось, поскольку развитие событий пошло в неправильном направлении. В последние дни Джо Байден потребовал от Нетаньяху деэскалации, и теперь мы видим, что Соединенные Штаты активизируются в регионе, а также ведут переговоры с соседними странами», — заявил Перссон.