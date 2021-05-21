Москва, 21 мая, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8937 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны, у 16,3% пациентов отсутствуют клинические проявления заболевания. Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов, полностью выздоровели 9350 человек.

Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. На третьем месте Московская область.

Суммарное число выявленных в России случаев заражения достигло 4 983 845. За весь период от коронавирусной инфекции скончались более 117,7 тыс. человек.