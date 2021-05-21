Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 10:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 114 человек, сообщили 21 мая в городском оперштабе по борьбе с COVID-19. Это примерно на 1,5 тыс. человек меньше, чем было протестировано сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр у врача

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За 20 мая в Петербурге обработан 11 371 вызов по номеру 122 в Единую региональную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Добавим, что на предыдущей неделе, с 10 по 16 мая, было выполнено 143 316 лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2, что на 45,8% больше, чем неделей ранее. На 16 мая общее количество ПЦР-исследований за весь период эпидемии в Санкт-Петербурге составило 8 млн 725 тыс. 953 теста.