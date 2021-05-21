Пушкин, Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу в Петербурге с 21 мая городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Пушкине возобновляет приём пациентов с COVID-19. Для инфекционных больных в стационаре подготовлены 260 коек, сообщили в Смольном.

Gb38.ru Больница №38 имени Н.А. Семашко

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Вместе с койками расконсервированного временного госпиталя в «Ленэкспо» общее количество коронавирусных коек возрастёт на 450 и составит 5992 койко-места.

«Сейчас мы госпитализируем только тяжёлых и крайне тяжёлых и средней степени тяжести. Конечно, мы видим, что сейчас у нас 400 и более больных (госпитализированных в сутки, — прим. ред.). Глядя на этот прирост, мы и маневрируем коечным фондом», — заявил в эфире телеканала «78» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

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Напомним, за 19 мая в Петербурге с ковидом были госпитализированы 403 человека, что на 6,33% больше, чем неделю назад.