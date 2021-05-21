Москва, , 09:12 — REGNUM Новое поколение Cadillac Escalade появится у российских дилеров 21 июня 2021 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники в автокомпании.

Новинка имеет независимую заднюю подвеску, просторный трёхрядный салон, большую хромированную решётку радиатора, тонкие передние и задние фонари, а также 22-дюймовые колёсные диски, которые являются стандартными для всех комплектаций.

Под капотом модели «трудится» двигатель V8 от GM объёмом 6,2 литра и максимальной производительностью 420 «лошадей». В «гамме» двигателей также присутствует трёхлитровый турбированный дизельный мотор производительностью 277 «лошадей». Моторы агрегатируются с десятискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее Cadillac представил серийную версию электрокроссовера Lyriq. Автомобиль получил радиаторную решётку со светодиодной подсветкой, суженную головную оптику и электромотор максимальной мощностью 340 «лошадей» (440 Нм).

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