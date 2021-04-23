Москва, , 08:32 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac представит в России кроссовер Cadillac LYRIQ с электромотором. Об этом сообщает пресс-служба GM Россия.

Точная дата старта продаж новинки в РФ в компании пообещали объявить позже. На данный момент известно, что в США забронировать машину можно будет в начале осени нынешнего года. А первые экземпляры кроссовера американские автолюбители получат только в первой половине 2022 года.

Автопроизводители оснастят Cadillac LYRIQ аккумулятором, состоящим из 12 модулей, который будут питать электромотор мощностью 340 «лошадей» (440 Нм). Максимальный запас хода автомобиля составит 500 км. Также для модели будет предусмотрена возможность быстрой зарядки.

Ранее в компании Cadillac сообщили, что летом нынешнего года состоится официальная премьера электрокара Cadillac Celestiq. Однако на глобальный рынок автомобиль выйдет ещё не скоро. Собираться он будет на «тележке» BEV3, а его дальность хода составит 645 км.

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