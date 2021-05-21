Иерусалим, , 08:57 — REGNUM Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу в 02:00 (по мск) 21 мая.

По данным местных СМИ, в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления». Несколько сотен человек вышли на улицы Рамаллы и запускали в небо салюты.

Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга. Накануне, 20 мая, Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной.

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