Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают быть приверженными работе с ООН и другими организациями в вопросе направления гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом 21 мая заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

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«США привержены работе с ООН, мы остаемся привержены работе с ООН и другими международными игроками по обеспечению оперативного гуманитарного содействия и направлению международной помощи населению сектора Газа, а также по восстановлению (анклава)», — сказал он.

Также Байден подчеркнул, что Вашингтон будет осуществлять эту работу, находясь в тесной координации с палестинскими властями, а не с движением ХАМАС, которому американская сторона, по словам президента США, не позволит восстановить его военный арсенал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что международному сообществу необходимо принять меры по недопущению гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.