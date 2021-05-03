Москва, , 06:00 — REGNUM Серийные случаи мошенничества, совершённые дистанционно, начали выявлять с помощью специально разработанной программы специалисты МВД России. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Для выявления киберпреступлений специалисты разработали программу «Дистанционное мошенничество». Благодаря её эффективности за год было выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений, совершённых дистанционным способом.

Также отмечается, что данная программа даёт возможность собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать сведения, которые собираются в рамках расследования преступлений, совершённых с привлечением информационно-телекоммуникационных технологий. Необходимая информация начинает фиксироваться с момента регистрации сообщения о киберпреступлении.

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