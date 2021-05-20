Москва, 20 мая, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 20 мая выявлено 287 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 287 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 19 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 341 человека.

В ведомстве добавили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли уже 855 965 человек.