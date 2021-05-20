Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Жителей и гостей Санкт-Петербурга вновь, уже третьи сутки подряд, предупреждают об опасном ухудшении погоды. Вечером в четверг, 20 мая, в городе на Неве ожидаются грозы, ливни, град и кратковременное усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Отметим, непогода в городе наблюдается последние несколько дней, из-за сильного ветра и падения плохо закрепленных конструкций уже пострадали пять человек, в том числе ребенок, повалено более двух сотен деревьев, повреждено несколько десятков автомобилей.

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