Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В пятом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге вновь развёрнут временный коронавирусный госпиталь. Такое решение было принято в связи с увеличением суточной заболеваемости COVID-19 после майских праздников. Об этом 20 мая сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Всего в павильоне №5 в настоящий момент развёрнуто 97 коек, семь из них — реанимационные. Оказывать помощь пациентам здесь будут 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн, в том числе 27 врачей, 36 медицинских сестёр и 15 санитаров. Начальником временного госпиталя назначен Руслан Дмитришен — опытный врач-инфекционист, в пандемию возглавлявший аналогичный лазарет в седьмом павильоне «Ленэкспо».

Напомним, в феврале 2021 года временный инфекционный госпиталь на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо» прекратил приём пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Павильон был законсервирован, но после длительных майских праздников вновь появилась необходимость в дополнительных койках. Ввиду чего, городские власти приняли решение до конца месяца развернуть в нескольких стационарах 450 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.