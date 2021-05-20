Донецк, 20 мая, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Район села Спартак (ДНР) был рано утром сегодня, 20 мая, обстрелян боевиками ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

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Боевики обстреляли Спартак в 5:03 мск из станкового противотанкового гранатомёта и в 5:17 мск — из миномётов: было выпущено шесть мин калибра 120 мм и 15 мин — 82 мм.

Обстрел ВСУ осуществили из населённого пункта Авдеевка (Украина).